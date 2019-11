Napoli femminile, arriva il Perugia Calcio d'inizio fissato per domenica alle 14:30 a Casamarciano

Riprende il campionato di serie B femminile dopo la pausa per le nazionali. Il Napoli Femminile ospiterà il Perugia domani, alle 14.30 a Casamarciano, nella gara valida per la quinta giornata. A disposizione del tecnico, Peppe Marino, non ci sarà Paola Di Marino, che sta recuperando da un infortunio rimediato nella gara contro la Lazio. Le scelte sull’undici titolare saranno fatte solo poco prima dell’incontro.

“Nella partita col Perugia non va sbagliato l’atteggiamento – spiega Marino -. È una gara per noi di vitale importanza. Queste sono partite in cui non ci si può permettere di avere un approccio morbido. Dobbiamo dimostrare ancora tanto anche se la vittoria in Veneto ha fatto crescere la nostra autostima. L'amichevole col Venezuela ci ha dato indicazioni importanti, abbiamo una rosa ampia e sono certo che ogni ragazza che verrà scelta per scendere in campo darà il massimo per la squadra”.

La gara contro il Perugia sarà trasmessa sulla pagina Facebook del club in diretta streaming.