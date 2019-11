Napoli femminile, battuto il Perugia Netta vittoria delle partenopee con le reti di Oliviero, Kubassova e Chatzinikolaou

Vince ancora il Napoli Femminile, confermandosi in testa alla classifica della serie B nazionale. Nella gara valida per la quinta giornata della serie B, infatti, le ragazze allenate da Peppe Marino hanno superato il Perugia (3-0), su un campo reso pesante dalla pioggia, al termine di una partita tirata ma giocata senza affanni, sbloccata solo sul finire del primo tempo da un gran gol dalla distanza di Oliviero (42’), votata Woman of the match Idea Bellezza. Un minuto dopo Coda ha sfiorato il raddoppio, colpendo la traversa di testa, e si è ripetuta al 60’, con il secondo legno personale. Sostituita da Kubassova, è toccato all’estone ottenere il raddoppio con un tocco da centro area su errore del portiere umbro al 67’. Il terzo gol è arrivato all’83’ con un tocco di Chatzinikolaou su assist di Cameron.

“Abbiamo ottenuto un risultato importante – ha spiegato a fine partita Marino -. Non era una gara semplice e siamo riusciti a conquistare una vittoria fondamentale per il nostro cammino. Adesso dobbiamo subito concentrarci sulla prossima partita, affronteremo la Riozzese in uno scontro diretto e mi aspetto che le ragazze siano concentrate tutta la settimana in vista di questo impegno”.

Il Napoli Femminile tornerà in campo domenica 24 novembre a Milano contro la Riozzese nella sesta giornata della serie B