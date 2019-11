Centro Ester Basket, un week end di vittorie entusiasmanti L’Under 16 espugna Potenza, i piccoli respingono il San Gennaro

Trionfo esterno dei ragazzi del Centro Ester Under 16. La squadra di Agostino Romano conquista la vittoria in casa del Potenza con un distacco che non lascia spazio a recriminazioni avversarie: +18. Le basi per il successo finale vengono poste nel corso del primo periodo di gioco, il Centro Ester arriva in vantaggio di 13 punti all’intervallo (20-33). Riesce poi a gestire nel corso del match nonostante i cambi difensivi e tattici dei padroni di casa.

“Siamo contenti per questa prima vittoria –spiega il coach- eravamo consapevoli che questo campionato di eccellenza per noi era durissimo. Ci confrontiamo con le squadre più forti di Campania, Molise e Basilicata e finalmente è arrivata meritatamente la prima vittoria +18. Siamo arrivati a Potenza consapevoli che fosse una partita difficile ma siamo entrati in campo senza timore è con la voglia e determinazione giusta”.

Euforia e determinazione. Dopo questo primo successo tutti al lavoro per migliorare ulteriormente e cercare di centrare il bis domenica 24 novembre quando alle ore 18 sul campo amico sarà di scena l’Arechi Salerno.

Il gruppo Under 15 Gold vince in casa meritatamente sul San Gennaro, gestendo la gara senza troppe preoccupazioni. Rotazioni continue, tutti gli atleti in campo. La squadra esprime il massimo con una difesa aggressiva a tutto campo, recuperando tanti palloni e facendo segnare solo 40 punti alla squadra ospite. Un gruppo che non delude le attese della vigilia.

Under 16 Ecc.

Potenza - Centro Ester 47-65

Parziali : 12/19 8/14 (20-33) 19/16 (34/49) 13/16

Centro Ester: Scala - Fratellanza 2 - Vitagliano 3 - Falcone - Nappo - Ferraro 2 - Di Costanzo 2 - Barone 13- Esposito 9 - Romano 6 - Nocerino 19 - Riccardi 9 All. Romano A. - Dir. Scala G

Under 15

Centro Ester - San Gennaro Bk : 75-40

Parziali : 20/7 10/3 (30-10) 26/13 (56-23) 19/17

Scala 4 - Manfregola 6 - Arnone 11- Conte - Di Stasi 19 - Giusta 2- Russo - Perretta 6- Romano 11 - Alemanno 11- Quattromani - Alaia - Coppola 5 . All. Romano A. - Dir. Scala G.