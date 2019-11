Scherma, Curatoli di bronzo nella prova a squadre Nella prima prova di Coppa del Mondo in Egitto buona prova dello sciabolatore partenopeo

Week end agrodolce per Luca Curatoli nella Coppa del Mondo di sciabola maschile andata in scena a Il Cairo in Egitto. Il campione napoletano si è classificato al nono posto nella gara individuale, mentre in quella a squadre gli azzurri sono saliti sul terzo gradino del podio.

Curatoli comunque può essere soddisfatto per essere rimasto nella top ten della prima prova stagionale. A fermare la sua corsa, dopo aver battuto il connazionale Miracco per 15 a 10 e il coreano Lee Jonghyun per 15-8, è stato l’altro azzurro Samele. Scontro fratricida negli ottavi di finale che ha promosso il trentaduenne sciabolatore pugliese che è volato ai quarti imponendosi per 15 a 9. Samele ha concluso la sua corsa solo in finale al cospetto del francese Anstett alla stoccata supplementare (15-14).

Nella prova a squadre, invece, gli azzurri, che sono terzi nel ranking generale e sono quasi sicuri di un posto alle Olimpiadi di Tokyo, hanno confermato di essere una delle squadre più forti. Esordio comodo per il quartetto azzurro composto da Aldo Montano, Gigi Samele, Enrico Berrè e proprio da Luca Curatoli che si è imposto per 45 a 19 contro il Canada.

Più complicata la sfida contro la Francia, ma gli azzurri sono riusciti ad avere la meglio per 45 a 37. In semifinale amaro stop contro l’Ungheria che si è aggiudicata l’assalto con punteggio di 45 a 37. Gli azzurri però hanno subito ritrovato la giusta concentrazione per affrontare nella finalina per il terzo e quarto posto la Russia. Curatoli e compagni hanno tirato benissimo e si sono presi il podio grazie ad un netto 45 a 31. In finale, invece, la Corea del Sud ha avuto la meglio sull’Ungheria per 45 a 41.

COPPA DEL MONDO - SCIABOLA MASCHILE - Il Cairo, 15-17 novembre 2019

Finale

Anstett (Fra) b. Samele (ITA) 15-14



Semifinali

Anstett (Fra) b. Kim Junghwan (Kor) 15-14

Samele (ITA) b. Ferjani (Tun) 15-8



Quarti

Anstett (Fra) b. Apithy (Fra) 15-12

Kim Junghwan (Kor) b. Amer (Egy) 15-4

Samele (ITA) b. Foschini (ITA) 15-11

Ferjani (Tun) b. Nuccio (ITA) 15-10



Tabellone dei 16

Amer (Egy) b. Repetti (ITA) 15-13

Samele (ITA) b. Curatoli (ITA) 15-9

Foschini (ITA) b. Reshetnikov (Rus) 15-10

Nuccio (ITA) b. Hoshino (Jpn) 15-6



Tabellone dei 32

Repetti (ITA) b. Bazadze (Geo) 15-8

Kim Junghwan (Kor) b. Montano (ITA) 15-13

Curatoli (ITA) b. Lee Jonghyun (Kor) 15-8

Samele (ITA) b. Xu Yingming (Chn) 15-6

Foschini (ITA) b. Mackiewcz (Usa) 15-13

Nuccio (ITA) b. Seitz (Fra) 15-10



Tabellone dei 64

Homer (Usa) b. Berrè (ITA) 15-14

Szatmari (Hun) b. Neri (ITA) 15-8

Repetti (ITA) b. Bonah (Ger) 15-11

Montano (ITA) b. Deary (Gbr) 15-12

Curatoli (ITA) b. Miracco (ITA) 15-10

Samele (ITA) b. Jung (Kor) 15-4

Foschini (ITA) b. Ha Hansol (Kor) 15-11

Nuccio (ITA) b Abedini (Iri) 15-13



Tabellone dei 64 - qualificazione

Miracco (ITA) b. Cuellar (Col) 15-5

Neri (ITA) b. Lin Xiao (Chn) 15-12

Foschini (ITA) b. Ayman (Egy) 15-9

Nuccio (ITA) b. Pozdnyakov (Rus) 15-8



Tabellone dei 128 - qualificazione

Miracco (ITA) b. Ursachi (Rou) 15-10

Neri (ITA) b. Retchia (Geo) 15-9

Foschini (ITA) b. Bibi (Fra) 15-14

Nuccio (ITA) b. Barloy (Fra) 15-5

Puy (Hun) b. D'Armiento (ITA) 15-8



Fase a gironi

Francesco D'Armiento: 4 vittorie, 2 sconfitte

Gabriele Foschini: 4 vittorie, 2 sconfitte

Luigi Miracco: 3 vittorie, 3 sconfitte

Riccardo Nuccio: 3 vittorie, 3 sconfitte

Giacomo Mignuzzi: 1 vittorie, 5 sconfitte

Dario Cavaliere: ritiro infortunio

Matteo Neri: 3 vittorie, 2 sconfitte

Giovanni Repetti: 5 vittorie, nessuna sconfitta



Classifica (194): 1. Anstett (Fra), 2. Samele (ITA), 3. Ferjani (Tun), 3. Kim Junghwan (Kor), 5. Apithy (Fra), 6. Amer (Egy), 6. Foschini (ITA), 8. Nuccio (ITA).

9. Curatoli (ITA), 13. Repetti (ITA), 21. Montano (ITA), 37. Berrè (ITA), 58. Neri (ITA), 63. Miracco (ITA), 99. D'Armiento (ITA), 162. Mignuzzi (ITA). Rit. Cavaliere (ITA).

COPPA DEL MONDO - SCIABOLA MASCHILE - PROVA A SQUADRE - Il Cairo, 17 novembre 2019

Finale

Corea del Sud b. Ungheria 45-41



Finale 3°-4° posto

ITALIA b. Russia 45-31



Semifinali

Corea del Sud b. Russia 45-39

Ungheria b. ITALIA 45-37



Quarti

Corea del Sud b. Cina 45-34

Russia b. Germania 45-41

Ungheria b. Iran 45-39

ITALIA b. Francia 45-37



Tabellone dei 16

ITALIA b. Canada 45-19



Classifica (26): 1. Corea del Sud, 2. Ungheria, 3. ITALIA, 4. Russia, 5. Germania, 6. Iran, 7. Cina, 8. Francia.



ITALIA: Aldo Montano, Gigi Samele, Enrico Berrè, Luca Curatoli