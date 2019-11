Boxe: Testa d'oro in Bielorussia Per lei anche i complimenti della FIP per la nomina nella "Commissione Atleti" dell'Aiba

Arrivano ottime notizie da Minsk per Irma Testa. Nella capitale della Bielorussia è andato in scena il Memorial Liventsev. La campionessa di Torre Annunziata ha vinto la medaglia d'oro battendo nettamente in finale la padrona di casa Bruevich per 5 a 0. Vittoria importante che conferma le statistiche della campana verso il difficile cammino di qualificazione ai giochi di Tokyo.

Intanto Irma è stata eletta membro della “Commissione Atleti” dell'Aiba, riconoscimento importante e che dà lustro al movimento italiano. Per questa nomina Irma Testa ha ricevuto i complimenti dal presidente della Federazione Italiana Pugilato Vittorio Lai: "Formulo i miei migliori auguri a Irma per questa sua nuova avventura al di fuori del ring ma sempre all'interno del mondo del pugilato". Dunque ennesimo riconoscimento per l'atleta più rappresentativa del pugilato italiano.