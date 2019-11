Amatori Napoli, si sogna in grande Dopo la vittoria contro il Romagna partenopei al terzo posto del girone centro sud

Continua il momento magico del rugby napoletano grazie all'Amatori in serie A. Gli uomini di Fusco, protagonisti di un grande avvio di campionato, hanno battuto anche la Romagna nella sfida in trasferta del quarto turno. Vittoria netta e importante per 20 a 8 con i partenopei sempre in controllo e che ora volano in classifica. Squadra terza a 14 punti ad una sola lunghezza da Rugby Noceto e I Medicei che comandano a braccetto la graduatoria.

Per l'Amatori Napoli si tratta di un avvio di campionato eccezionale essendo la cenerentola del girone centro sud. Sembrava impossibile invece dalle parti dell'ex Base Nato di Bagnoli, si può sognare ad occhi aperti.

Risultati 4° turno Girone 3

Unione Capitolia-Amatori Catania 19-18

Romagna-Amatori Napoli 8-20

Cavalieri Prato-I Medicei 23-10

Civitavecchia-Perugia 15-13

Pesaro-Noceto 27-24

Classifica:

Rugby Noceto 15

I Medicei 15

Amatori Napoli 14

Capitolina 11

Amatori Catania 10

Civitavecchia 10

Pesaro 10

Cavalieri Prato 8

Perugia 7

Romagna 1