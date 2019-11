Gevi Napoli, capitan Guarino: "Trasciniamo i nostri tifosi" Il play: "Sacripanti? Coach di alto livello, si capisce da come dice e fa le cose"

Cuore di capitano. Fosforo e carisma. Francesco Guarino, veterano della Gevi Napoli Basket, scandisce il conto alla rovescia in vista del match casalingo contro Tortona (domenica, ore 17) nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata a 696 TV e Ottopagine.it. Dopo il blitz sul parquet di Bergamo, c'è da provare a riscattare il precedente passo falso al PalaBarbuto contro Treviglio: “Vogliamo assolutamente tornare a vincere davanti ai nostri tifosi per riprendere, anche in casa, la marcia positiva iniziata da quando è arrivato Sacripanti. Affronteremo sicuramente una squadra forte, che, come noi, ha avuto dei problemi iniziali e si sta riprendendo. Non inganni la classifica: Tortona è una delle candidate alla vittoria finale. Quindi, batterli non sarà facile sicuramente.” ha esordito il play azzurro.

Coach Sacripanti va a caccia del quinto successo in sei partite sulla panchina partenopea. Guarino non lesina parole d'elogio per il tecnico canturino, ma dimostra che non si diventa leader di un gruppo per caso con un autocritica intrisa di onestà intellettuale: “Ci siamo messi un po' tutti in discussione dopo l'esonero di Lulli. Le colpe non erano solo sue. Abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa di più, un po' tutti. Poi, chiaramente, è arrivato un allenatore col curriculum di Sacripanti, soprattutto nel modo di dire e di fare le cose: si vede che è un allenatore di alto livello.”

L'obiettivo, dichiarato, è porre le basi per il ritorno in Serie A. Tra gli step più importanti c'è coinvolgere un numero sempre maggiore di tifosi attraverso la prestazioni e i risultati: “Anche l'anno scorso, quando le cose non andavano benissimo, sapevamo quanto fosse fondamentale sentire l'affetto dei tifosi. Quest'anno che siamo tornati al PalaBarbuto, in un palazzetto storico per Napoli e per i suoi tifosi, abbiamo bisogno più che mai di loro per arrivare ai traguardi che questa città si merita. Come emozionano i tifosi di Napoli, ne ho visti pochi altri. Abbiamo bisogno di loro.”

E allora, barra a dritta con fiducia ed entusiasmo, anche in vista di un mese di dicembre formato tour de force: “Sarà un mese importante, bello, in cui affronteremo piazze blasonate come Biella e Torino. Giocheremo in clima natalizio, perciò, vogliamo regalare ai nostri supporter dei successi ai nostri tifosi.”

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per ascoltare l'intervista integrale al capitano della Gevi Napoli Basket, Francesco Guarino.