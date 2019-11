Napoli femminile, trasferta milanese contro la Riozzese Scontro al vertice per la ragazze di mister Peppe Marino

Arriva il primo, vero, scontro al vertice del campionato per il Napoli Femminile. A Milano, contro la Riozzese, domani alle 14.30, si affronteranno le prime due della classe, nella gara valida per la sesta giornata della serie B. Le partenopee guidano la classifica con 13 punti in 5 gare, seguite a 11 dalla formazione lombarda. Due neopromosse che stanno dimostrando di puntare in alto e che si sono affrontate pochi mesi fa nella finale di Coppa Italia di serie C dando spettacolo e regalando emozioni. A disposizione del tecnico, Peppe Marino, non ci saranno Di Marino e Moraca, out da diverso tempo, e a queste assenze si aggiunge quella di Cafferata, fermata da un fastidio muscolare.

“La partita con la Riozzese per noi è un test importante, le ragazze hanno avuto una crescita sul piano della maturità e dell’approccio alla gara nelle ultime settimane e adesso mi auguro di vedere continuità sotto questo aspetto – spiega Marino -. Spero sia la partita della nostra consacrazione. Deve essere per noi anche un modo per rifarci dopo la sconfitta in Coppa Italia ai supplementari. Sarà una gara che, a prescindere dalla classifica attuale, dovrà essere giocata sul campo e sono certo che il risultato alla fine sarà la conseguenza di quello che le squadre avranno dimostrato nei 90 minuti”.