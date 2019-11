Rugby, tutti i risultati delle squadre campane Dalla serie C seniores alle categorie giovanili

Novembre si conclude così come era iniziato: maltempo e campi da gioco al limite della praticabilità. Nonostante le condizioni meteo avverse, sono scese in campo sette categorie, dalla Serie A all'Under 16.

Serie C - Girone A

Con il successo odierno a Campobasso sugli Hammers, il IV Circolo si porta in cima al raggruppamento e con una gara da recuperare. In una domenica dove salta totalmente il fattore campo, vincono in trasferta anche la cadetta del Napoli Afragola e l'Arechi.

Serie C - Girone B

Due le gare regolarmente disputate: nel proprio esordio al Vestuti di Salerno la Zona Orientale supera lo Spartacus, nel posticipo delle 17 si fermano sul 17 pari Partenope ed Agro Stallions.

Under 18 maschile

Nel quinto turno di andata perfetto equilibrio tra le vittorie in casa ed i successi in esterna. Vincono lontano dalle mura amiche le Tigri Bari ed il IV Circolo Benevento. Fanno valere invece il fattore campo le compagini del Napoli Afragola e dell'Amatori Torre del Greco.

Under 16 maschile - semifinali

Si chiude solo un ramo delle due semifinali. I ragazzi del Napoli Afragola hanno la meglio sui pari età dell'US Benevento dopo il pareggio della gara di andata.

Under 16 - piazzamenti

Nell'unica gara disputata, successo esterno per il Sacro Cuore Pompei che supera i Draghi.

Coppa Italia Femminile Seniores

Nel raggruppamento di scena all'ex Romagnoli di Campobasso, le padrone di casa superano la Zona Orientale Salerno nell'unica sfida in programma.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie A maschile

Vince ancora il Napoli Afragola, questa volta contro il Perugia e si conferma al terzo posto nel torneo dopo cinque giornate.

Serie B maschile

Festeggiamenti in casa Partenope per il successo dei napoletani sul Frascati R.C.

Under 18 maschile - Elite

Bilancio da rivedere per le formazioni campane: un pareggio per la Partenope ed una sconfitta per l'US Benevento in questa ultima tornata novembrina.

RISULTATI

SERIE C - GIRONE A

HAMMERS CAMPOBASSO - IV CIRCOLO BENEVENTO = 0 - 15 (0-2) arbitro CALABRITTO

CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE - NAPOLI AFRAGOLA = 13 - 18 (2-2) arbitro RUSSO

DRAGONI SANNITI - ARECHI = 17 - 22 (2-4) arbitro ESPOSITO

SERIE C - GIRONE B

PARTENOPE - BALIANO TILES AMATORI AGRO = 17 - 17 (3-2) arbitro SILVESTRO

ZONA ORIENTALE SALERNO - SPARTACUS SOCIAL CLUB = 27 - 17 (2-3) arbitro LICCARDI

RENDE - HYDRA non disputata - arbitro LOMBARDI

UNDER 18 MASCHILE

TREPUTIUM - IV CIRCOLO BENEVENTO = 12 - 45 (2-7) arbitro LONGO

CORATO - TIGRI BARI 1980 = 0 - 100 (0-16) arbitro CERRATO

NAPOLI AFRAGOLA - ARECHI = 43 - 10 (7-2) arbitro SALIERNO

AMATORI TORRE DEL GRECO - CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 46 - 0 (9-0) arbitro GIANNATTASIO

UNDER 16 - FASE QUALIFICAZIONI - SEMIFINALI

NAPOLI AFRAGOLA - US BENEVENTO = 31 - 0 (5-0) arbitro DE MARTINO

PARTENOPE - IV CIRCOLO BENEVENTO non disputata - arbitro PANARIELLO

UNDER 16 - FASE QUALIFICAZIONI - PIAZZAMENTI

HAMMERS CAMPOBASSO - GRANDE NAPOLI non disputata - arbitro D'ANDRIA

DRAGHI - SACRO CUORE POMPEI = 8 - 12 (1-2) arbitro TAVASSI

COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES

1' HAMMERS CAMPOBASSO - 2' ZONA ORIENTALE SALERNO - arbotri CALABRITTO - D'ANDRIA

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione



SERIE A MASCHILE - GIRONE 3

NAPOLI AFRAGOLA - PERUGIA = 20 - 12 arbitro TOMO'

SERIE B MASCHILE - GIRONE 4

PARTENOPE - FRASCATI R.C. = 28 - 19 (3-3) arbitro SERGI

UNDER 18 MASCHILE - ELITE

PARTENOPE - FRASCATI R.C. = 10 - 10 (1-2) arbitro COVELLI

US BENEVENTO - LEGIO INVICTA XV = 8 - 12 (1-2) arbitro CERINO