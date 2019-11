Posillipo, dopo il ko con Recco sfida al Savona Appuntamento alla Scandone mercoledì alle 20:00, napoletani in piena emergenza

Ritorno in vasca alla Piscina Scandone per la prima squadra di pallanuoto del CN Posillipo che domani alle 20 ospiterà gli avversari della RN Savona. Periodo complicato per la compagine allenata da Roberto Brancaccio che sabato ha subìto la sconfitta proprio alla Scandone, contro la Pro Recco. I rossoverdi saranno ancora orfani sia di Giuliano Mattiello, che sconta la seconda della due giornate di squalifica rimediate nella trasferta contro la SS Nuoto Lazio e di Massimo Di Martire, tenuto fuori rosa per problemi alla schiena.

Brancaccio dovrà dunque ricorrere ai giovanissimi reclutando giocatori dall’U20 e confidando nella guida dei soliti senatori, da capitan Saccoia a Marziali, passando per Negri e Scalzone: “Siamo consapevoli del fatto di dover fare a meno ancora di due dei nostri top scorer, Mattiello e Di Martire, il che rende la gara molto complicata. Ma abbiamo tutta la voglia e la determinazione di far bene per rimediare alla brutta prestazione contro il Recco”, il commento alla vigilia di Brancaccio.