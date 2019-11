Canottieri Napoli, arriva Ortigia Palla a due alle 20:30 alla piscina dell'Alba Oriens di Casoria

Nona giornata del girone d'andata del campionato di serie A1 di Pallanuoto maschile. Dopo il ko contro il Telimar Palermo, i napoletani affronteranno domani, nella piscina dell'Alba Oriens di Casoria ancora una formazione siciliana. Alle 20:30 prenderà il via la sfida con l'Ortigia, che fino ad ora può essere considerata una delle formazioni sorpresa di questo campionato.

Quindi un altro match, almeno sulla carta, che sembra essere proibitivo per la Canottieri Napoli che non potrà contare ancora sull'apporto di Luici Di Costanzo appiedato dal giudice sportivo, e su Luca Baldi ancora fermo ai box per infortunio. Servirà comunque una grande prova per provare a giocarsi la partita fino all'ultimo quarto e magari regalarsi un risultato che possa dare morale ad una squadra che troppo spesso è sembrata fragile nei momenti importanti. Ad arbitrare il match la coppia composta da Alessandro Severo e Luca Castagnola.