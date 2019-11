Pallanuoto, A1: Posillipo ko con Savona Alla Scandone gli ospiti si sono imposti per 12 a 10 nonostante una buona prova dei campani

Sconfitta quasi di misura per il Posillipo impegnato nel turno infrasettimanale della nona giornata del campionato di A1 di pallanuoto alla piscina Scandone, dove ha ospitato gli avversari della RN Savona: 10-12 il risultato finale di quattro tempi decisamente altalenanti, con i parziali di 2-2/1-3/2-4/5-3.

Nonostante lo sprint finale dei padroni di casa, e i ben sei gol messi a segno da Luca Marziali (marcatori anche Di Martire, Silvestri, Ricci e Capitan Saccoia), alla fine sono stati gli ospiti a spuntarla davanti ai 200 spettatori di Fuorigrotta. Due i rigori assegnati alla RN Savona, uno quello messo a segno contro il Posillipo ancora orfano di Giuliano Mattiello per la decisione del giudice sportivo che gli ha inflitto due giornate di squalifica, ma recuperato in extremis Massimo Di Martire, che è entrato per qualche minuto in vasca.

Continua purtroppo la scia negativa per la compagine guidata da Roberto Brancaccio, nonostante l’impegno dei soliti senatori e dei giovani in rosa: “Abbiamo avuto due occasioni nitide per chiudere il secondo parziale in pareggio, quattro pari. Ma sono stati bravi loro a chiudere sul 5-3, prima della pausa lunga. Brutto il terzo parziale, ottimo il recupero dei ragazzi, a meno uno a 40 secondi dalla fine, che però è svanito nel gol finale di Molina”, il commento di Brancaccio.

Risultati nono turno:

Lazio-Sport Management 10-13

Pro Recco-Iren Genova Quinto 19-5

AN Brescia-Telimar 11-7

Campolongo Hospital R.N. Salerno-Roma Nuoto 12-11

Pallanuoto Trieste-Florentia 14-10

Posillipo-RN Savona 10-12

Canottieri Napoli-Ortigia 8-13

Classifica:

Pro Recco 27

Ortigia 24

Sport Management 22

Brescia 21

Trieste 17

Salerno 11

Savona 11

Roma 8

Florentia 8

Genova 8

Lazio 7

Posillipo 5

Telimar 4

Canottieri Napoli 1