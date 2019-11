Canottieri Napoli, l'incubo continua PArtenopei ancora ko, l'Ortigia non sbaglia e fa bottino pieno

Ancora una sconfitta nella nona giornata del campionato di serie A1 di Pallanuoto per la Canottieri Napoli. Campani battuti in casa dall’Ortigia e costretti a rimanere il fanalino di coda della classifica con un solo punto in nove giornate. Match segnato fin dall’inizio. Sempre avanti i siciliani trascinati da Giacoppo (quattro le sue reti), che solo nell’ultimo periodo hanno concesso qualcosa ai napoletani capaci di impattare l’ultimo parziale. Ma ormai era troppo tardi, il vantaggio degli ospiti era incolmabile e le sorti dell’incontro non sono cambiate. Ortigia si è imposta per 13-8 facendo bottino pieno

Risultati nono turno:

Lazio-Sport Management 10-13

Pro Recco-Iren Genova Quinto 19-5

AN Brescia-Telimar 11-7

Campolongo Hospital R.N. Salerno-Roma Nuoto 12-11

Pallanuoto Trieste-Florentia 14-10

Posillipo-RN Savona 10-12

Canottieri Napoli-Ortigia 8-13

Classifica:

Pro Recco 27

Ortigia 24

Sport Management 22

Brescia 21

Trieste 17

Salerno 11

Savona 11

Roma 8

Florentia 8

Genova 8

Lazio 7

Posillipo 5

Telimar 4

Canottieri Napoli 1