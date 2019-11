Pallanuoto, A1: Posillipo di scena a Genova Palla a due alle 18:00, servono punti

A Genova per ripartire. Questo pomeriggio alle ore 18.00 la prima squadra del CN Posillipo sarà ospite degli avversari della SC Quinto, alle Piscine di Albaro. I rossoverdi ritrovano Giuliano Mattiello che ha scontato le due giornate di squalifica e Massimo Di Martire, fuori rosa per problemi alla schiena ma già rientrato per una manciata di minuti nella gara infrasettimanale di mercoledì alla Scandone contro la RN Savona, quando il Posillipo ha ceduto i tre punti per 10-12, nonostante un quarto tempo ben fatto e i sei gol di Marziali. E' proprio dal buono fatto vedere nell’ultima gara e dalla rosa completa ritrovata che ripartirà l’allenatore Roberto Brancaccio: “Nel quarto tempo contro il Savona siamo passati da meno quattro a meno uno, ed è stato solo per un errore nel finale che ci ha condannati alla sconfitta. È da quello spirito che dobbiamo ripartire, testa bassa e concentrazione”.