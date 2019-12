Tutti i risultati del Rugby campano Spicca il 74 a 0 dell'IVPC Rugby Benevento contro il Ragusa e la prima sconfitta del IV Circolo

Inedito fine settimana ovale in Campania a cavallo di due mesi. Dalla Serie A maschile e femminile fino alle giovanili, su tutti i campi si è osservato un minuto di silenzio contro la violenza sulle donne. Come avvenuto lo scorso anno, FIR sostiene l'iniziativa di InterClubItalia, facente parte di Zonta International che si occupa della promozione della condizione femminile.

Serie C - Girone A

Penultima gara prima del giro di boa. Si arresta la marcia vincente del IV Circolo Benevento che registra la prima sconfitta stagionale fermandosi contro l'Arechi. Balza quindi in vetta l'Amatori Torre del Greco, che grazie al successo esterno sulla formazione cadetta del Napoli Afragola crea un chiaro distacco tra il duo di vetta ed il resto delle compagini. Prima vittoria stagionale per il CLAN Santa Maria Capua Vetere che di rimando lascia ancora a secco proprio gli Hammers Campobasso.

Serie C - Girone B

Medesimo timing nel gruppo B ma con qualche gara da recuperare in calendario ed una classifica ancora non definita. Scontro al vertice tra la Partenope ed il Rende con il successo dei calabresi che espugnano l'Albricci confermandosi in cima al raggruppamento. S'insedia al secondo posto l'Hydra con la vittoria sull'Avellino, mentre la sfida tra l'Amatori Agro e la Zona Orientale Salerno si chiude con la vittoria dei padroni di casa.

Under 16 maschile - semifinali

Nella semifinale originariamente in programma lo scorso 17 novembre, il IV Circolo Benevento ha la meglio sui pari età della Partenope vincendo in trasferta a Napoli.

Under 16 maschile - piazzamenti

Unica gara disputa oggi, il recupero del 10 novembre tra Hammers Campobasso ed Amatori Torre del Greco. Al fischio finale sono gli ospiti a conquistare la vittoria.

Under 16 femminile - Campionato Interregionale

Al campo Casino di Santa Maria Capua Vetere sono scese in campo sabato 30 novembre le giovani rugbiste campane. Le ragazze dell'Amatori Napoli hanno conquistato la classifica di tappa.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie A maschile

Nuovo successo casalingo per il neopromosso Napoli Afragola che vince nettamente contro il Pesaro confermandosi in terza piazza.

Serie A Femminile

Arriva la prima vittoria stagionale per le ragazze campane: successo odierno sul CUS Pisa per l'Amatori Torre del Greco.

Serie B maschile

Al Pacevecchia netta vittoria dell'US Benevento contro i siciliani del Ragusa.

RISULTATI

CLAN S. MARIA CAPUA VETERE - HAMMERS CAMPOBASSO = 18 - 5 (2-1) arbitro CERINO

IV CIRCOLO BENEVENTO - ARECHI = 5 - 32 (0-4) arbitro DE MARTINO

NAPOLI AFRAGOLA - AMATORI TORRE DEL GRECO = 17 - 28 (3-4) arbitro LOMBARDI

PARTENOPE - RENDE = 12 - 32 (2-5) arbitro PUGLIA

BALIANO TILES AMATORI AGRO - ZONA ORIENTALE SALERNO = 23 - 12 (3-2) arbitro FIORETTI

HYDRA - AVELLINO = 51 - 5 (9-1) arbitro ESPOSITO

PARTENOPE - IV CIRCOLO BENEVENTO = 5 - 10 (1-2) arbitro GIANNATTASIO

HAMMERS CAMPOBASSO - AMATORI TORRE DEL GRECO = 16 - 31 (2-5) arbitro POLESE

1' AMATORI NAPOLI - 2' AMATORI TORRE DEL GRECO arbitri TUCCI - DI MAIO

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

NAPOLI AFRAGOLA - PESARO = 33 - 17 arbitro D'ELIA

AMATORI TORRE DEL GRECO - CUS PISA = 20 - 5 arbitro PANARIELLO

US BENEVENTO - RAGUSA = 74 - 0 arbitro LEO