Napoli sogna con la palla ovale, battuto anche Pesaro Terzo posto in classifica per i campani che tra 15 giorni sfideranno la capolista I Medicei

L'Amatori Napoli non sbaglia, continua a regalare emozioni ai propri supporters con prestazioni di ottimo livello. All'ex Base Nato di Bagnoli è caduto anche Pesaro al cospetto di capitan Quarto e compagni che hanno conquistato anche il punto bonus per continuare a volare in classifica.

Campani subito sotto, ma capaci di reagire con irruenza e qualità. Può essere soddisfatto mister Fusco, che ha dovuto fare a meno dei kg e dell'esperienza in mischia di Agostino Notariello, ma ha trovato risposte importanti dai suoi ragazzi. Il match si è deciso nella ripresa dopo che il primo tempo su era chiuso con i padroni di casa sotto 16 a 17. Ma il canovaccio è cambiato subito. Squadra vogliosa e decisa di portare a casa i punti per continuare a sogna. Tutti uniti per regalare l'ennesima gioia al pubblico di casa. E con una grande prestazione di Gargano il risultato è stato ribaltato e alla fine è stata festa grande.

Ora la classifica è guidata da I Medicei con una lunghezza sul Noceto e due proprio su Napoli. Il 15 dicembre, dopo una domenica di sosta, occhi puntati sulla trasferta di Firenze dove l'Amatori capirà realmente quali saranno le sue ambizioni sfidando la prima della classe.