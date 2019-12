Pallanuoto, A1: bene Salerno, faticano Posillipo e Canottieri Male soprattutto la Canottieri Napoli ancora ferma a quota 1 punto in classifica

Posillipo pareggia a Genova e respira, Salerno va ko a Firenze e la Canottieri continua il torneo da incubo con un'altra sconfitta, la nona consecutiva, contro Roma. Pochi sorrisi per le tre formazioni campane impegnate nel campionato nazionale di serie A1 di pallanuoto maschile. Un turno che non ha regalato grossi spunti confermando alcune delle difficoltà già emerse.

Salerno è sicuramente l'unica nota positiva fino ad ora. Al primo anno in A1 la posizione della Rari Nantes a metà classifica è una conferma dell'ottimo lavoro fatto in questi anni. Il Posillipo annaspa tra assenze e un pizzico di cattiva sorte ma sembra avere le carte in regola per risalire nel corso di questo campionato. La Canottieri invece annaspa. Dopo l'iniziale pareggio contro Savona, gli uomini di André non sono mai riusciti ad esprimersi al meglio. Per evitare la retrocessione bisognerà invertire la rotta. La squadra avrà la forza di farlo? Solo le prossime sfide ci potranno rispondere a questo quesito.

Risultati 10° turno:

Ortigia-Brescia 5-6

Genova-Posillipo 11-11

Florentia-Salerno 13-7

Savona-Trieste 16-9

Roma-Napoli 15-6

Sport Management-Pro Recco 6-13

Telimar-Lazio 10-10

Classifica:

Pro Recco 30

Brescia 24

Ortigia 24

Sport Management 22

Trieste 17

Savona 14

Salerno 11

Roma 11

Florentia 11

Genova 9

Lazio 8

Posillipo 6

Telimar 5

Napoli 1