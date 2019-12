La Gevi Napoli cede il passo a Torino: 77-59 I piemontesi scavano il solco decisivo prima dell'intervallo lungo e dilagano nel terzo periodo

Seconda sconfitta consecutiva per la Gevi Napoli Basket, che cede il passo al PalaRuffini al Basket Torino: 77-59 il risultato finale in favore dei piemontesi, che dopo un primo quarto all'insegna dell'equilibrio (17-14) hanno posto le basi per il successo finale andando al riposo sul +11 (35-24). Al rientro dall'intervallo lungo, terzo periodo di totale marca locale, a pesare come un macigno sul risulato finale: 25-15 e risultato aggiornato sul 60-39. Gli ultimi dieci minuti di gioco si riducono a ordinaria amministrazione per Torino, che cede nel parziale (17-20), ma porta a casa i due punti facendo suo il recupero della nona giornata del girone Ovest. Domenica (ore 18) al PalaBarbuto arriverà Agrigento.

Foto: pagina facebook Napoli Basket.