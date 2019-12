Pallanuoto, ecco i convocati di Silipo per i Mondiali U20 Il tecnico campano ha convocato anche atleti di Posillipo e Acquachiara

Sono in programma dal 12 al 20 dicembre in Kuwait i mondiali juniores Under 20 di pallanuoto. Gli azzurri, guidati dal tecnico campano il grande Carlo Silipo, sono stati inseriti nel gruppo C con Montenegro, Kuwait, Stati Uniti ed Iran. L'esordio è in programma contro gli Usa alle 20.00 locali, le 18.00 orario italiano.

La formula prevede per le prime classificate il passaggio diretto ai quarti di finale. Silipo ha fissato il raduno per l'8 dicembre al Centro Federale di Ostia, mentre la partenza per Kuwait City è in programma due giorni dopo.

Tra i convocati di Carlo Silipo ci sono anche appartenenti a club campani: Francesco De Michelis, Andrea Tartaro, Matteo Spione (Roma Nuoto), Andrea Narciso e Mattia Antonucci (Lazio Nuoto), Filippo Ferrero (CC Ortigia), Gianpiero e Massimo Di Martire (CN Posillipo), Vincenzo Tozzi (Acquachiara ATI 2000), Mario Guidi (Iren Genova Quinto), Ettore Novara (RN Savona), Francesco Di Donna (Bogliasco 1951), Michele Mezzarobba (Pallanuoto Trieste). Completano lo staff di silipo, il coordinatore tecnico Massimo Tafuro, l'assistente tecnico Cosimino Di Cecca, il medico Vincenzo Ciaccio, il videoanalista Daniele Cianfriglia, il fisioterapista Angelo Carbone, l'arbitro Luca Bianco.