Napoli, Koulibaly c'è ma sarà preservato in vista del Genk Il centrale difensivo figura tra i convocati di Ancelotti per la trasferta di Udine

Sono 21 i convocati di Ancelotti per la sfida di domani sera contro l'Udinese. C'è regolarmente Koulibaly nonostante la botta alla spalla. Il calciatore partirà quindi alla volta della Dacia Arena, ma non è certa la sua presenza in campo dal primo minuto. L'intenzione di Ancelotti, infatti, sarebbe quella di preservarlo in vista dell'importante sfida di Champions League con il Genk. Assenti, invece, gli acciaccati Allan, Milik e Ghoulam. C'è la sorpresa Leandrinho, tesserato con il club azzurro nel 2017 ma non ha mai trovato spazio, tanto da essere più volte ceduto in prestito.

Confermato il 4-4-2, ma i rumors vedrebbero una nuova esclusione per Jose Callejon e Mertens. Semplici voci che lascerebbero pensare, ma si attendono le scelte ufficiali del tecnico per scongiurare ogni possibile dubbio.

La squadra, comunque, ha lavorato duramente nel corso del ritiro voluto da Ancelotti, che si aspetta una pronta reazione alla Dacia Arena da parte dei suoi, soprattutto perché in campionato la vittoria manca da oltre un mese, con le romane e il Cagliari che vantano un vantaggio cospicuo. Insomma, ci si aspetta un risultato positivo che potrebbe riportare la giusta serenità mercoledì in Champions con il possibile passaggio del turno agli ottavi di finale. Prima del match con i belgi, ci sarà una cerimonia dedicata a Marek Hamsik che verrà premiato per la carriera vissuta in azzurro.