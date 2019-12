Napoli, arriva il "Monopoli" in versione azzurra Caselle dedicate ai successi del club partenopeo, intanto contro il Genk festa per Hamsik

Il Napoli è in ritiro. Carlo Ancelotti ha deciso di blindare la squadra dopo la sconfitta col Bologna. Magari in questi giorni avrà bandito Playstation e cellulari per tornare ai vecchi giochi da tavolo e fare gruppo. E infatti, proprio oggi, a Napoli è stata presentata la nuova versione del “Monopoli”, storico gioco da tavola, uno dei più amati dagli italiani, dedicato alla compagine del presidente Aurelio De Laurentiis.

Battute a parte, anche se vedere Insigne e compagni sfidarsi a Monopoli sarebbe uno spettacolo tutto da gustare, la nuova versione del gioco da tavola è completamente dedicata al club azzurro e al calcio. E' intervenuto alla presentazione anche Alessandro Formisano, direttore dell'area marketing che ha parlato della bella iniziativa. "Si tratta di una versione improntata sul calcio. Ci sono le caselle dedicate alla storia del Napoli, i momenti più importanti della storia del nostro club, qualcuno anche riguardante la gestione De Laurentiis. Al posto di alberghi e case si comprano tribune e si costruiscono stadi, il modo adatto per far vivere, a chi gioca, una piccola esperienza imprenditoriale. Il Monopoly è uno tra i giochi più venduti e non poteva mancare un’edizione speciale per il calcio e il Napoli”.

Formisano ha parlato anche di un altro evento attesissimo a Napoli: il ritorno di Marek Hamsik in occasione del decisivo match di Champions League contro il Genk. “Marek ci ha confermato la sua presenza. Trattandosi di una competizione UEFA vanno rispettati alcuni regolamenti, quindi un’ora prima della gara faremo una piccola cerimonia di premiazione per festeggiare la carriera azzurra di Hamsik con una sorpresa. Sarà premiato da un personaggio tanto amato dalla gente di Napoli, per questo e per rispettare il regolamento, i tifosi dovranno essere allo Stadio almeno per le 17:45”.