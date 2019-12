Pallanuoto, A1: Posillipo ospita la Sport Management Appuntamento questo pomeriggio alle 17:00 alla Scandone

Ritorno in vasca alla Scandone per i ragazzi della prima squadra di pallanuoto del Circolo Posillipo che questo pomeriggio alle ore 17.00 ospiteranno gli avversari della Pallanuoto Sport Management.

Dopo il punto conquistato a Genova, i rossoverdi puntano a tenere la gara, consapevoli dello spessore degli avversari, praticamente terzi in classifica essendo a pari punti Brescia e Ortigia.

Roberto Brancaccio avrà a disposizione la rosa al completo per cercare di fare al meglio in una gara complicata e dall’alta valenza agonistica: “Affrontiamo una squadra tra le migliori messe fisicamente. Per questo sarà una gara dall’agonismo molto acceso, così come ci ha sempre abituati Baldineti -allenatore della Sport Management- con le sue squadre”.