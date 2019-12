Tutti i risultati del rugby campano Domenica di riposo per molte società, solo cinque le sfide andate in scena

Un fine settimana ovale con poche gare in programma sui campi della Campania, con sole cinque sfide svolte ed un raggruppamento tenutosi oggi nel giorno dell'Immacolata.

Under 18 maschile

Sesto turno di campionato. Nello scontro al vertice tra Tigri Bari e Napoli Afragola, i partenopei espugnano lo Stadio della Vittoria di Bari dopo una sfida a viso aperto ed un bel rugby praticato ambo i fronti. I ragazzi di Napoli con questo successo si confermano leader indiscussi della classifica. Approfittano dello scivolone dei pugliesi i Dragoni Sanniti, che con il successo sul fanalino di coda Corato, agguantano la seconda piazza. Successo in terra pugliese anche per l'Amatori Torre del Greco che supera il Treputium, mentre nel derby campano tra Arechi e CLAN Santa Maria Capua Vetere sono i salernitani ad avere la meglio.

Under 16 maschile - semifinali

Nel recupero della semifinale di ritorno tra IV Circolo e Partenope, vittoria con qualificazione alla finale per i napoletani che si aggiudicano la sfida originariamente in programma il 24 novembre.

Campionato Interregionale Femminile Under 18

Al Villaggio del Rugby di Napoli si è disputato il quarto raggruppamento della stagione. Ad aggiudicarsi la classifica odierna le ragazze della Polisportiva Tetras.

RISULTATI

UNDER 18 MASCHILE

DRAGONI SANNITI - CORATO = 99 - 0 (15-0) arbitro PANARIELLO

TREPUTIUM - AMATORI TORRE DEL GRECO = 0 - 38 (0-6) arbitro GIANNOCCARO

TIGRI BARI 1980 - NAPOLI AFRAGOLA = 21- 31 (3-5) arbitro CERRATO

ARECHI - CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE = 42 - 19 (8-3) arbitro GIANNATTASIO

UNDER 16 MASCHILE - SEMIFINALI

IV CIRCOLO BENEVENTO - PARTENOPE = 8 - 15 (1-2) arbitro ESPOSITO

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 18

1' TETRAS - 2' AMATORI NAPOLI - 3' PARTENOPE - 4' AFRAGOLA arbitri MAZIO - SCOGNAMIGLIO