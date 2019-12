Napoli ko al PalaBarbuto: passa la Fortitudo Agrigento (64-74) La squadra di coach Sacripanti si arrende ai siciliani. Non basta Roderick

La Gevi Napoli trova un nuovo stop, questa volta casalingo. La squadra partenopea viene fermata, al PalaBarbuto, dalla Fortitudo Agrigento con il risultato di 64-74 nella dodicesima giornata del girone ovest di Serie A2. A Napoli non bastano i 18 punti di Terrence Roderick (doppia cifra anche per Monaldi e Spizzichini). Per Agrigento c'è la prova dominante del centro, Tony Easley, autore di 24 punti, sostenuto da James nel progetto vittoria degli uomini di coach Devis Cagnardi che passano al PalaBarbuto guidando il match con decisione nella ripresa.

"Agrigento è stata più decisa di noi, ha giocato una gara ottima e l'ha portata a casa con intelligenza": queste le parole di coach Stefano Sacripanti nel post-gara - "A noi è mancata lucidità, freschezza fisica ed adrenalina, tutte componenti fondamentali in questo sport. Dobbiamo ricominciare a pensare che tutto parta dalla qualità degli allenamenti. In questo momento possiamo giocare solo con aggressività e per farlo bisogna essere lucidi e freschi dal punto di vista fisico. Veniamo da settimane intense in cui non ci siamo allenati come dovevamo. Ci sarà da migliorare le spaziature sui cambi dei pick 'n' roll, anche se credo che questa squadra abbia dato tantissimo fino a qui e adesso sta pagando il prezzo. In questo momento ci serve un po’ di qualità in più e un po’ di fisicità da coloro che entrano dalla panchina".

Serie A2 (Girone Ovest) - Dodicesima Giornata (PalaBarbuto, Napoli)

Gevi Napoli - Fortitudo Agrigento 64-74

Parziali progressivi: 18-21, 34-34, 46-53

Napoli: Guarino, Roderick 18, Klacar ne, Chessa 3, Dincic, Sandri 12, Monaldi 11, Spizzichini 11, Sherrod 9, Milani. All. Sacripanti.

Agrigento: Rotondo, Cuffaro ne, De Nicolao 12, Fontana 4, Chiarastella 2, Ambrosin 6, James 16, Moretti 4, Pepe 6, Easley 24. All.Cagnardi.

Foto: screenshot pagina ufficiale Facebook Napoli Basket