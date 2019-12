Maradona vince in tribunale: utilizzo improprio del suo nome El Pibe de Oro sui social: "Gli omaggi sono fantastici, ma il permesso va chiesto"

Nel settembre del 2017 Diego Armando Maradona intentò causa contro il marchio "Dolce e Gabbana", rea, secondo "El Pibe de Oro", di aver utilizzato una maglia numero 10 e, soprattutto, il suo cognome in un evento senza autorizzazione. Nella serata di ieri, ecco la sentenza. Il tribunale di Milano ha dato a ragione a Maradona, oggi tecnico del Gimnasia La Plata, squadra partecipante al campionato di Serie A argentina. Sui social, el Dies ha successivamente postato una foto aggiugendo nella didascalia: "Gli omaggi sono fantastici, ma il permesso per usare il cognome in un evento va chiesto". Non è la prima volta che "El Diez" ottiene un successo per utilizzi impropri del suo nome. La Konami, marchio storico dei videogiochi di calcio, decise di trovare la via della conciliazione con Maradona dopo l'inserimento dei diritti del suo profilo vintage.

Foto: screenshot pagina ufficiale Instagram Diego Armando Maradona