Napoli, c'è il Genk. Addio Ancelotti: ecco Gattuso Contratto fino al 2021. L'allievo che prende il posto del maestro ai tempi del Milan

La citazione musicale "Se Mi Lasci Non Vale" di Julio Iglesias ha offerto, di fatto, un assist. E la valigia sul letto Carlo Ancelotti non l'ha esclusa in conferenza stampa. Il tecnico è al passo d'addio, in modo clamoroso perché arriverà, a questo punto, dopo l'accesso agli ottavi di Champions. Alle 21, per il Napoli, sarà sfida con il Genk. Per risolvere la questione basta davvero poco. La squadra belga si è presentata senza alcun obiettivo europeo (fuori dalla massima competizione continentale, senza possibilità di accesso all'Europa League tramite il terzo posto).

Con la conferma dell'imbattibilità in Champions, il Napoli otterrà il pass ottavi senza pensare agli altri risultati, senza guardare cosa accadrà a Salisburgo nella sfida tra gli austriaci e il Liverpool. Con una vittoria in serata, gli azzurri possono sperare anche nel primo posto, ma l'attenzione è sempre rivolta alla panchina. L'addio di Ancelotti sembra cosa fatta e c'è un suo pupillo, ai tempi del Milan, pronto a diventare tecnico del Napoli. Per il dopo-Ancelotti c'è Rino Gattuso. Contratto fino al 2021 e già si ipotizza la presentazione per domani pomeriggio. Domenica mattina, incontro alla Filmauro tra Aurelio De Laurentiis e Gattuso e il giorno dell'addio, spesso evocato senza preoccupazioni da Re Carlo nel periodo della crisi tecnica e di risultati, è arrivato con una modalità a sorpresa e da vivere in serata.