Napoli, i tifosi bocciano la scelta di esonerare Ancelotti In città attestati di stima e riconoscenza nei confronti dell'ormai ex tecnico degli azzurri

Tutt'altro che un fulmine a ciel sereno, ma in ogni caso l'argomento di giornata tra le strade di Napoli. In città, i tifosi azzurri non condividono, per la maggior parte, la scelta di De Laurentiis di esonerare Ancelotti, anche se confidano nella grinta di Gattuso, presentato ufficialmente nel pomeriggio. Il sondaggio di 696 TV OttoChannel.