Napoli, al San Paolo c'è il Parma. Si rivede Ghoulam Gli azzurri scenderanno in campo domani alle 18. Continuano i contatti per Amrabat

Il Napoli domani sfiderà al San Paolo il Parma per la sedicesima giornata di campionato. Sarà la prima di Gennaro Gattuso alla guida degli azzurri, dopo l'esonero di Carlo Ancelotti successivo alla vittoria con il Genk in Champions Leauge. Quest'oggi la squadra si è allenata a Castevolturno, con il lavoro che è stato caratterizzato da una prima fase di attivazione in palestra per poi passare sul terreno di gioco del campo 2. Ad inizio seduta c'è stato un riscaldamento ed esercitazioni tecnico tattiche, a seguire una partita a campo ridotto e focus tattici per reparti. Attività personalizzata e parte in gruppo per Ghoulam che non è stato convocato, così come Tonelli.

Fronte mercato. Continuano i contatti tra il Napoli e il Verona per Amrabat. Tra le parti c'è una certa distanza, dato che i clivensi hanno messo sul tavolo una richiesta di 18 milioni, mentre il Napoli sarebbe disposto ad alzare la posta almeno fino a 14 milioni, comprensivi di bonus. Sul marocchino c'è anche l'Inter che ha già incontrato nei giorni scorsi il presidente Setti.

Tengono ancora banco le questioni rinnovi di Mertens e Callejon. Secondo quanto riferisce Sky Sport, i rapporti con il belga sembrerebbero migliorati, tanto da far registrare un possibile riavvicinamento con il presidente De Laurentiis.