Telethon, Boni su Rai Uno per sostenere la ricerca Il nuotatore del Caravaggio Sporting Village è testimonial dal 2015

Vincenzo Boni ha risposto presente anche nel 2019 all'appello di Telethon. Sostenere la ricerca, aiutare chi ha bisogno è da sempre una prerogativa del campione del Caravaggio Sporting Village e delle Fiamme Oro. Dal 2015 ad oggi il nuotatore partenopeo è sempre stato al fianco della maratona televisiva benefica più famosa. Dal 1990 è sbarcata in Italia grazie a Susanna Agnelli, da quel momento sono stati tantissimi gli sportivi a spendere la propria immagine per una causa tanto nobile.

La ricerca è l'unica strada possibile per lottare contro le malattie. Questa sera alle 21:40 Vincenzo Boni sarà in diretta su Rai Uno proprio per dare ancora una volta il suo sostegno. Non sarà solo ma in compagnia della fidanzata Carlotta Gilli, anche lei atleta di spessore internazionale.

Il trentunenne nuotatore, bronzo alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, è affetto da una neuropatia ereditaria, la “Charcot Marie Tooth” che ha scoperto in tenera età. Grazie al supporto della famiglia prima, degli amici e del mondo dello sport poi, Vincenzo ha saputo convivere con la sua malattia diventando un grande esempio soprattutto per i giovani.