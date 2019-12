Napoli, la crisi non ha fine: Parma vittorioso al San Paolo All'esordio di Gattuso è arrivata una nuova sconfitta

NAPOLI - PARMA 1-2

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly (5' Luperto), Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan (63' Mertens), Zielinski; Callejon, Milik, Insigne (79' Lozano). A disp: Ospina, Karnezis, Hysaj, Elmas, Gaetano, Younes, Leandrinho, Llorente. All.: Gennaro Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugma, Barilla' (66' Grassi); Kulusevski, Cornelius (17' Sprocati, 77' Pezzella), Gervinho. A disp: Colombi, Alastra, Dermaku, Laurini, Adorante. All.: Roberto D'Aversa

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi)

Marcatori: 4' Kulusevski (P), 64' Milik (N), 90' + 3 Gervinho (P)

Niente da fare per il Napoli che perde nuovamente al San Paolo. Questa volta a festeggiare è il Parma che si è imposto con il risultato di 2-1. I gialloblu sono passati in vantaggio dopo quattro minuti con Kulusevski che ha approfittato di un errore di Koulibaly per gonfiare la rete. Dopo un avvio negativo, i partenopei hanno provato a pareggiare i conti sprecando anche diverse occasioni. Nel finale Gervinho ha sfiorato il bis, ma è stato fermato dalla traversa. Al 46' il Var ha anche vietato un calcio di rigore assegnato da Di Bello in favore degli azzurri perché il contatto tra Zielinski ed Hernani è avvenuto fuori dall'area.

Nella ripresa la truppa di Gattuso ha pareggiato i conti al 64' grazie a una marcatura di Milik che ha capitalizzato al meglio un assist di Mertens. La beffa è giunta nel finale, quando Gervinho in contropiede ha siglato il gol del definitivo 2-1.

foto tratta da areanapoli.it