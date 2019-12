Tutti i risultati del rugby campano In C Amatori Torrel del Greco campione d'inverno dopo il successo sul IV Circolo

Termina un lungo ed intenso weekend di gioco in regione. In campo quasi tutte le categorie con oltre quindici gare disputate: Serie C al giro di boa in ambedue i gironi, disputate le finali di andata in Under 16 maschile.

Serie C - Girone A

Si conclude oggi il girone d'andata e l'Amatori Torre del Greco conquista il titolo virtuale di campione d'inverno grazie al successo nello scontro diretto sul IV Circolo Benevento. L'Arechi approfitta della battuta d'arresto dei sanniti per avvicinarsi alla seconda piazza vincendo contro il CLAN di Santa Maria Capua Vetere. Nella parte bassa della classifica vittoria per i Dragoni Sanniti di un solo punto sul campo degli Hammers Campobasso.

Serie C - Girone B

Qualche sfida da recuperare sul calendario non consente di avere una situazione effettiva in graduatoria, ma con il successo odierno sull'Avellino, il Rende si conferma capolista imbattuto del girone con quattro vittorie su cinque gare disputate. Inseguono i ragazzi dell'Hydra che restano in seconda piazza superando quest'oggi lo Spartacus Social Club.

Under 18 maschile

Nella settima giornata di campionato il Napoli Afragola è l'unica compagine che vince tra le mura amiche superando il Treputium. Solo successi esterni quindi per IV Circolo Benevento, Dragoni Sanniti e Tigri Bari maturati ai danni di Corato, Amatori Torre del Greco ed Arechi.

Under 16 maschile - finale andata 1'-2' posto

La Partenope si aggiudica il primo round per l'accesso al torneo Elite contro il Napoli Afragola.

Under 16 maschile - finale andata 3'-4' posto

Nel derby sannita tra US Benevento e IV Circolo Benevento, successo per i padroni di casa.

Under 16 maschile - piazzamenti

Successi per il Grande Napoli che supera i Draghi e per i ragazzi dell'Amatori Torre del Greco che vincono in trasferta contro il Pompei.

Under 16 femminile - Campionato Interregionale

Al Villaggio del Rugby le padrone di casa dell'Amatori Napoli conquistano la classifica di tappa.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Serie B maschile

Successo importante per la Partenope che supera la Roma Olimpic, diretta concorrente in ottica salvezza.

Under 18 maschile Elite

Sconfitta contro la Capitolina per i giovani rugbisti della Partenope. Vince al Pacevecchia l'US Benevento contro gli universitari del CUS Catania.

RISULTATI

SERIE C - GIRONE A

HAMMERS CAMPOBASSO - DRAGONI SANNITI = 29 - 30 (4-4) arbitro SILVESTRO

ARECHI - CLAN S. MARIA CAPUA VETERE = 27 - 5 (5-1) arbitro CERINO

AMATORI TORRE DEL GRECO - IV CIRCOLO BENEVENTO = 23 - 12 (3-2) arbitro GIANNATTASIO

SERIE C - GIRONE B

RENDE - AVELLINO = 86 - 12 (14-2) arbitro FIORETTI

HYDRA - SPARTACUS SOCIAL CLUB = 39 - 5 (6-1) arbitro LOMBARDI

UNDER 18 MASCHILE

CORATO - IV CIRCOLO BENEVENTO = 12 - 61 (2-11) arbitro LANDRISCINA

AMATORI TORRE DEL GRECO - DRAGONI SANNITI = 17 - 21 (3-3) arbitro LICCARDI

NAPOLI AFRAGOLA - TREPUTIUM = 100 - 0 (18-0) arbitro ESPOSITO

ARECHI - TIGRI BARI 1980 = 18 - 31 (2-5) arbitro PANARIELLO

UNDER 16 MASCHILE - FINALE ANDATA 1°-2° POSTO

PARTENOPE - NAPOLI AFRAGOLA = 22 - 19 (4-3) arbitro SCHIPANI

UNDER 16 MASCHILE - FINALE ANDATA 3°-4° POSTO

US BENEVENTO - IV CIRCOLO BENEVENTO = 12 - 0 (2-0) arbitro AMBROSIO

UNDER 16 MASCHILE - PIAZZAMENTI

GRANDE NAPOLI - DRAGHI = 21 - 12 (3-2) arbitro TAVASSI

SACRO CUORE POMPEI - AMATORI TORRE DEL GRECO = 10 - 51 (2-9) arbitro POLESE

CAMPIONATO INTERREGIONALE FEMMINILE UNDER 16

1' AMATORI NAPOLI - 2' AMATORI TORRE DEL GRECO arbitri ANTONELLI - TUCCI

Gare non organizzate dal C.R. Campano che si disputano in Regione

SERIE B MASCHILE - GIRONE 4

PARTENOPE - ROMA OLIMPIC = 22 - 15 arbitro LASAGNI

UNDER 18 MASCHILE ELITE

PARTENOPE - UR CAPITOLINA = 3 - 39 arbitro GARGIULO

US BENEVENTO - CUS CATANIA = 34 - 19 arbitro PUGLIA