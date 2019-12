Champions League, Napoli sfortunato nel sorteggio degli ottavi Decisamente più abbordabili, almeno sulla carta, le avversarie capitate a Juventus e Atalanta

L’urna di Nyon come un vaso di Pandora per il Napoli, che negli ottavi di finale sfiderà il Barcellona. Il 2020 porterà in dote un incrocio da brividi per gli azzurri, condotti da Ancelotti sino al doppio turno che metterà in palio l'accesso ai quarti di finale prima di essere esonerato e sostituito con Gattuso: andata il 18 febbraio al “San Paolo”, ritorno il 10 marzo al “Camp Nou”. “Avremo di fronte una grande squadra, una grande sfida e due gare affascinanti. Le affronteremo senza paura” ha commentato il neo-tecnico dei partneopei. Come ricordato dal Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, le squadre si incontrano di nuovo dopo essersi affrontate questa estate nel trofeo "La-Liga-Serie A Cup" in due gare negli Stati Uniti il 6 e l'8 agosto. All'andata vinsero gli azzurri per 1-0, al ritorno prevalsero i catalani per 2-1. In precedenza il Napoli aveva incontrato il Barcellona nel Trofeo “Gamper” il 22 agosto del 2011. Vinsero i catalani com il finale di 5-0. Questa sarà, invece, la prima volta che Napoli e Barcellona si sfideranno in una competizione Uefa ufficiale. Decisamente più abbordabili, almeno sulla carta, gli abbinamenti capitati alle altre due italiane: Juventus e Atalanta. I bianconeri affronteranno il Lione, i nerazzurri bergamaschi il Valencia. Volgendo lo sguardo oltre il Bel Paese, da non perdere, in particolare, i duelli tra Manchester City e Real Madrid; Liverpool ed Atletico Madrid; Chelsea e Bayern Monaco. PSG - Borussia Dortumd e Totthenam - Lipsia completano il quadro del sorteggio.