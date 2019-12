Napoli, Sacripanti: "Qui si passa da essere campioni a zero" Il coach dei partenopei: "È il bello della gente napoletana. Sarà annata di lacrime e sudore"

"Sono arrivato con uno 0-3. Con me abbiamo vinto il 50 per cento delle gare, una percentuale che consente l’accesso ai playoff". Coach Stefano Sacripanti è stato protagonista in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli Basket non ha nascosto le difficoltà del momento, la striscia negativa di risultati, ma ha ricordato anche il recupero prodotto con il suo arrivo: "Veniamo da quattro ko di fila e un campanello d’allarme si è comunque acceso. - ha spiegato il coach della Gevi - Ho cambiato ruolo ad esempio a Sandri e Spizzichini. In difesa abbiamo provato ad allungare il campo poiché non abbiamo gente di peso in area e su questo abbiamo avuto un notevole beneficio. Per fare ciò, occorre, però, tanta energia. Per farlo c’è bisogno dell’apporto di tutti al cento per cento".

Il mercato e il prossimo futuro: "Dobbiamo aggiungere un giocatore under per dare maggiore energia sugli esterni e vedremo se saremmo bravi a completare un roster con l’ingresso di un 4 o un 5. Dobbiamo prima ottenere la salvezza. Il bello della gente napoletana è che si passa da essere campioni a zero, l’equilibrio non esiste. Se sono qui è per un progetto a lungo termine. Questo è un anno di lacrime e sudore, ci sarà da strappare delle vittorie sperando in un po’ di fortuna, ma non può cambiare l'umore per una vittoria o per un ko".

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket