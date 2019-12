Amatori Napoli ko con I Medicei Campani sconfitti ma ci sono tanti aspetti positivi. Domenica sfida con Catania

E' arrivata a Firenze la seconda sconfitta stagionale per l'Amatori Napoli al cospetto de I Medicei che si sono imposti per 18 a 12. Un ko che se analizzato fa emergere tantissimi aspetti positivi e uno solo negativo: aver perso terreno dalle prime della classe. Ma l'obiettivo della squadra del presidente Diego D'Orazio non è quello di vincere il campionato ma di ben figurare e stazionare proprio nelle zone alte della classifica. Fino ad ora nulla da dire alla squadra di mister Fusco che sta interpretando al meglio il primo torneo della sua storia in serie A.

Napoli ha portato a casa solo un punticino dalla trasferta in terra Toscana, ma tutto l'organico si è reso conto di poter giocare alla pari con squadre costruite per volare nella massima categoria. Domenica 22 dicembre per chiudere un 2019 da favola, la squadra partenopea ospiterà l'Amatori Catania per provare a chiudere al meglio il suo anno più bello. Entrambe le squadre sono a quota 24 punti in classifica ad una sola lunghezza dalla Capitolina. Più lontane Noceto e I Medicei attualmente a 29 punti.

Classifica:

Noceto 29

I Medicei 29

Capitolina 25

Napoli 24

Catania 24

Pesaro 14

Civitavecchia 21

Prato 8

Perugia 8

Romagna 2

Prossimo turno:

Romagna-Capitolina

I Medicei-Noceto

Napoli-Catania

Perugia-Pesaro

Civitavecchia-Prato