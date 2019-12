Pallanuoto: l'Italia di Velotto vola in World League Battuta la Georgia per 14 a 3 a Civitavecchia, nei quarti sfida con la Russia a Bari

A Civitavecchia l'Italia di Campagna brilla e stacca il pass per i quarti di finale della World League 2020. Vittoria netta per Velotto e compagni che si sono imposti per 14 a 3 dando spettacolo. Azzurri sempre in controllo già dal primo periodo terminato per 1 a 0, l'allungo è arrivato nel secondo quarto di gara dove la squadra di Campagna ha cambiato ritmo portando a casa un parziale di 6 a 2 che ha spezzato definitivamente gli equilibri.

In grande spolvero Di Fulvio autore di sei reti. Adesso gli azzurri se la dovranno vedere con la Russia nella sfida dei quarti di finale che andrà in scena il prossimo 18 marzo a Bari. “Mi aspettavo un primo tempo difficile dopo i festeggiamenti dei giorni scorsi” ha commentato il Commissario Tecnico Sandro Campagna. “Nel secondo abbiamo giocato come sappiamo e le cose sono cambiate. La condizione non è ancora ottimale, abbiamo grossi margini di miglioramento“.

Il tabellino

Di seguito il tabellino di Italia-Georgia 14-3 (1-0 6-2 4-1 3-0)

Italia: Del Lungo (GK), Di Fulvio 6 (1 rig.), Luongo 2 (1 rig.), Di Somma 1, Fondelli 1, Velotto, Renzuto Iodice 1, Damonte, Figari 1, Bruni 1, Aicardi 1, Dolce, Nicosia (GK). Coach Campagna

Georgia: Shubladze (GK), Kavtaradze, Tsrepulia 1, Imnaishvili, Bitadze, Jelaca, Jakhaia, Baghaturia, Rurua 2 (1 rig.), Magrakvelidze, Shushiashvili, Adeishvili, Razmadze. Coach Chomakhidze Arbitri: Obradovic (Montenegro) e Grannjean (Olanda)