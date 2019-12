Vela, Campionato invernale di Napoli: rinviata la Coppa Aloj Appuntamento al 19 gennaio 2020 in contemporanea con la Coppa Camardella

La Coppa Aloj, messa in palio dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e valida come terza tappa del Campionato invernale di vela d’altura di Napoli 2019-20, non è stata disputata per assenza di vento. Il Comitato di regata presieduto da Luciano Cosentino ha atteso fino alle ore 12.40 prima di comunicare alle imbarcazioni iscritte la decisione.

La Coppa Aloj sarà recuperata il 19 gennaio 2020, quando per il Campionato invernale si disputerà anche la Coppa Camardella, organizzata dal Circolo Canottieri Napoli con la collaborazione del Circolo Nautico Posillipo.