Napoli, Zielinski verso il rinnovo e si guarda in casa Hellas Intanto, Mertens è in dubbio per la trasferta di domenica sera in casa del Sassuolo

Non solo il caso multe. Il Napoli è pronto a rivoluzionare il suo organico, ma anche a ripartire da alcuni dei calciatori attualmente in rosa. Il club azzurro è a un passo dal rinnovo di Piotr Zielinski. Dirigenza partenopea ed entourage del polacco sono al lavoro per estendere la durata del contratto dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2024. I negoziati erano stati avviati da tempo, l'intesa è ora più che mai più vicina. Intanto, le attenzioni del direttore sportivo Cristiano Giuntoli sono già rivolte alla prossima estate. Sofyan Amrabat, centrocampista classe '96, autentica rivelazione e intuizione di mercato dell'Hellas Verona, è vicino agli azzurri e sempre dagli scaligeri potrebbe arrivare il difensore Amir Rrahmani. Intanto, c'è, però, da reagire con veemenza domenica, alle 20,45, al “Mapei Stadium”, contro il Sassuolo, dopo aver raccolto soli 4 punti nelle ultime 8 giornate di campionato. Agli ordini di mister Gattuso, la squadra ha svolto esercizi sul possesso palla e il posizionamento, così come esercitazioni su calci piazzati e aspetti tattici. Chi non ha sudato con il resto del gruppo è stato Dries Mertens, che con il Parma era subentrato fornendo a Milik l'assist per la rete del momentaneo 1-1. Il belga è, dunque, in forte dubbio per il match contro l'undici allenato da Roberto De Zerbi. Maksimovic e Koulibaly, altri punti interrogativi in vista della prossima sfida, si sono, invece, sottoposti a terapie.