Napoli cade contro Catania, prima sconfitta interna Partenopei superati 17 a 8 dall'Amatori che ha indirizzato la gara già nel primo tempo

Dopo il ko di Firenze l'Amatori Napoli ha ceduto il passo anche contro Catania. Prima sconfitta interna per gli uomini di coach Fusco che all'ex Base Nato di Bagnoli sono stati superati per 17 a 8. Squadra ospite, come da tradizione, molto fisica e disciplinata. Campani che comunque, nonostante la sconfitta, hanno dimostrato di essere una squadra importante.

Match difficile che Catania è riuscito a sbloccare velocemente con una meta trasformata di Mader. Padroni di casa che provano a restare in scia con il piazzato di Gargano, ma l'esperienza dei siciliani produce anche la seconda meta realizzata da Camino. La risposta di Napoli arriva con Coppola in una delle pochissime occasioni in cui Catania ha concesso qualcosa.

Nella ripresa i siciliani gestiscono bene, abbassano i ritmi e impediscono ai campani di trovare spazi per fare male. Il punteggio viene mosso solo da un piazzato del solito Madero che permette ai suoi di gestire con maggiore tranquillità il risultato. Gli ospiti volano al quarto posto, mentre Napoli resta quinto a quota 24. Ora periodo di sosta per le fese natalizie,ripresa big match contro Noceto per capire se questo gruppo sarà capace di lottare per le zone altissime della generale fino alle ultime giornate.