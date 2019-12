Napoli, doppio assalto: Torreira e Kulusevski Giuntoli è, intanto, pronto a chiudere con l'Hellas Verona per Amrabat e Rrahmani

Fortemente Torreira e Kulusevski. Il Napoli, ringalluzzito dal ritorno al successo in campionato dopo nove giornate, ottenuto vincendo all'ultimo respiro in casa del Sassuolo, è totalmente proiettato sul mercato. Capitolo Torreira: Gattuso vuole fortemente il regista uruguaiano e Giuntoli è in pressing sull'Arsenal per strapparne il “sì” al prestito con obbligo di riscatto. In vista di gennaio, De Laurentiis sarebbe, però, pronto a sferrare l'assalto anche al talentuoso classe 2000, finora strepitoso tra le file del Parma, ma di proprietà dell'Atalanta. Il presidente sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni per prendere in contropiede l'agguerrita concorrenza per lo svedese di origini macedoni. In questa stagione Kulusevski ha già realizzato 4 gol e offerto 7 assist. Proprio al “San Paolo” ha messo a segno una delle sue reti e servito la palla della vittoria a Gervinho. Il restyling della rosa azzurra prevede, però, non di meno, una programmazione a lungo termine e il direttore sportivo dei partenopeo è pronto a firmare una doppietta scaligera: Sofyan Amrabat, per il settore nevralgico, e Amir Rrahmani, per la difesa. L'intesa è stata pressoché raggiunta: il marocchino con cittadinanza olandese e il kosovaro con cittadinanza albanese si trasferiranno all'ombra del Vesuvio a giungo. Operazione complessiva da 30 milioni di euro, più almeno un paio di bonus. Rrahmani firmerà un quinquennale, l'entourage di Amrabat sta, invece, limando gli ultimi dettagli per arrivare al “nero su bianco” prima del prossimo 5 gennaio quando l'Hellas sarà di scena al “Mazza”, contro la Spal, in una delicata sfida salvezza. Un modo per aiutare il calciatore, autentica rivelazione tra le file venete, a mantenere alta la concentrazione. Inter e Atalanta starebbero provando a inserirsi in extremis nell'affare, ma, muovendosi d'anticipo, il Napoli dovrebbe aver bruciato la rivali sul mercato.