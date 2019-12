Basket, Torneo di Natale al Centro Ester Si parte il 27, gran finale al Centro Commerciale Neapolis di Via Argine

Al Centro Ester è tempo di "Natale a Canestro 2019". Ritorna il torneo dedicato agli under 15 del settore maschile per una tre giorni di puro divertimento. Si parte subito dopo le prime festività ovvero il giorno 27 dicembre per concludersi il girono 29 con la grande festa sul palco del Centro Commerciale Neapolis di via Argine.

Ad ospitare le 16 squadre che prendono parte alla manifestazione ci penseranno i campi del Centro Ester in via G.B. Vela 91 a Barra nonchè il pala Wojtyla di San Sebastiano al Vesuvio dove opera la Bk Vesuvio e la palestra della scuola Falcone di Volla, teatro delle gesta della società Tresana.

A supportare il Centro Ester nelle sue attività gli sponsor istituzionali come i marchi Givova e Diesel che hanno scelto di affiancare la societò del presidente Pasquale Corvino anche nella stagione in corso: "Un ringraziamento a quanti hanno creduto nella bontà del nostro operato ed hanno deciso di darci una mano".

L'evento beneficia della collaborazione degli arbitri della Fip Campania. Oltre alle tre società già citate, queste sono le altre realtà in gioco: Arechi Salerno, Pro Cangiani, Pro Loco Scafati, MB Marcianise, Anzio, Promo Bk Marigliano, Sporting Portici, Bk Cava, Unio Maddaloni, PeR 9 Pozzuoli, Audax Calvizzano, Nps Stabia.