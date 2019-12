Golden Gala al San Paolo? Manca solo l'ufficialità Nel prossimo Consiglio Federale la Fidal potrebbe ufficializzare la scelta

Il Golden Gala potrebbe arrivare a Napoli, precisamente allo Stadio San Paolo. Il condizionale è d’obbligo perché manca ancora l’ufficialità ma il capoluogo campano è nettamente favorito per ospitare questo prestigioso appuntamento di atletica leggera. I grandi protagonisti della Diamond League potrebbero sfidarsi sulla nuova e spettacolare pista napoletana.

Il consiglio della Fidal si esprimerà a breve ma sembrano esserci tutte le condizioni. La kermesse, che di solito di svolge all’Olimpico di Roma, lo scorso anno è andata in scena a Milano e nel 2020 non potrà tornare nella capitale perché ci saranno gli Europei di Calcio. Questa concomitanza apre alla possibilità di trasferimento a Napoli che sembra aver battuto la concorrenza di Firenze per la tappa del 28 maggio.

Per concretizzare questa grande occasione ovviamente c’è bisogno dell’accordo con le istituzioni cittadine e regionali, ma dopo le Universiadi il terreno sembra essere molto più fertile. Ora non resta che attendere l’ufficialità e a quel punto cominciare a lavorare per riempire il San Paolo, impresa non facile, per non rischiare di avere dei clamorosi vuoti come già accaduto lo scorso anno durante i giochi universitari.