Calciomercato Napoli, poker di trattative per il centrocampo Natale con lo sguardo rivolto ai rinforzi per la mediana: si lavora in vista di gennaio e giugno

Il mercato non dorme mai. Nemmeno a Natale. E così, sotto l'albero, tra una fetta di panettone e un brindisi, i tifosi sognano regali che non si trovano nei pacchi dono, ma da ammirare sul rettangolo di gioco. Lanciato l'urlo liberatorio per il successo in campionato, che mancava da nove giornate; ritrovato grazie al blitz sul campo del Sassuolo, la testa dei supporter del Napoli è totalmente rivolta a chi saranno gli interpreti scelti per una rivoluzione annunciata, quella relativa all'organico, indirettamente iniziata con la fine anticipata dell'esperienza di Ancelotti sulla panchina azzurra. Il centrocampo è il reparto sul quale sono principalmente puntati i riflettori. A giugno, salvo colpi di scena, grazie alla sapiente e lungimirante gestione di Giuntoli, che si è mosso con largo anticipo per portarlo all'ombra del Vesuvio, dall'Hellas Verona arriverà Sofyan Amrabat; si attende la risposta dell'Arsenal all'offerta per il prestito oneroso con diritto di riscatto dell'ex Sampdoria, Lucas Torreira ed è pronto l'assalto a Dejan Kulusevski, brillante stella tra le file del Parma, di proprietà dell'Atalanta. Per il settore nevralgico, ed è questa la novità di giornata, è tornato, però, prepotentemente d'attualità il profilo di Stanislav Lobotka, venticinquenne del Celta Vigo. Si lavora per raggiungere uno sconto di oltre il 50 per cento sulla clausola rescissoria da 50 milioni di euro che lega lo slovacco al club iberico.