Napoli: Lobotka, ma non solo. Scambio Llorente-Politano Ultime ore del 2019, testa alla sessione di mercato invernale per il club azzurro

La prima offerta c'è, l'intesa di massima con il calciatore anche. Il Napoli accelera per Stanislav Lobotka. La nazionalità slovacca del centrocampista offre un punto di forza. C'è un riferimento inevitabile: il capitano, Marek Hamsik, che può spendere parole utili per rafforzare l'idea dell'opportunità nella sessione invernale di calciomercato. La società azzurra aveva già sondato per Lobotka nel recente passato. Ora l'intervento in mediana risulta come un passaggio obbligato per tornare davvero al 4-3-3, con garanzie nella gestione della rosa. Occorre l'uomo di ordine, di costruzione. E' tutto ciò che ha mostrato Lobotka al Celta Vigo. Offerta da 15 milioni e relativi bonus. Di fatto, sui 20 milioni, ma c'è una differenza, già palesate dal club iberico. Almeno 25 i milioni per strapparlo al Celta e portarlo all'ombra del Vesuvio. La società spagnola non sembra fare muro e con il centrocampista il Napoli ha un intesa: contratto da cinque anni da 2 milioni a stagione.

Non solo Lobotka, perché torna d'attualità uno scambio con l'Inter: Fernando Llorente come vice Lukaku da gennaio in poi, Matteo Politano, esterno d'attacco da 4-3-3, pronto all'uscita dalla Beneamata. Questa la prospettiva per il navarro, voluto da Carlo Ancelotti, e per il capitolino, chiuso dalle scelte di Antonio Conte che predilige l'utilizzo di due punte e di due esterni alti, ma in grado di coprire tutta la fascia. Napoli-Inter è in programma proprio al rientro nel 2020. Chissà che possa essere l'occasione per dare il via alle danze anche in chiave mercato.

Foto: screenshot video profilo ufficiale youtube RC Celta