Basket, Napoli passa a Latina: 68-82 Prova di squadra per gli uomini di coach Sacripanti in trasferta

La Gevi Napoli di coach Stefano Sacripanti vince al PalaBianchini di Latina. La Benacquista Assicurazioni va ko contro i partenopei con il risultato di 68-82 nella quindicesima giornata del girone ovest di Serie A2. Parziali di 15-20, 14-20, 22-20 e 17-22. Tre quarti vinti per il gruppo del tecnico canturino, che scappa via al 20' e tiene sulle prove di recupero dei pontini. Nell'ultimo periodo, la Gevi piazza i colpi del successo, blindato per il 68-82 finale. Quattro gli uomini in doppia cifra per Napoli: il miglior realizzatore per la squadra del presidente Federico Grassi è Diego Monaldi, autore di 15 punti. A Latina non bastano i 13 punti di Riccardo Bolpin, i 12 di Davide Raucci e i 10 di Andrea Ancellotti.

Serie A2 (Girone Ovest) - Quindicesima Giornata (PalaBianchini, Latina)

Benacquista Assicurazioni Latina - GeVi Napoli 68-82

Parziali: 15-20, 14-20, 22-20, 17-22

Latina: Riccardo Bolpin 13 (1/2, 2/3), Davide Raucci 12 (5/5, 0/1), Andrea Ancellotti 10 (4/6, 0/0), Gabriele Romeo 9 (3/10, 0/1), Dalton Pepper 8 (3/11, 0/5), Bernardo Musso 8 (2/3, 1/2), Alessandro Cassese 4 (1/4, 0/1), Marco Di pizzo 4 (2/2, 0/0), Matteo Di Prospero 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Petrolini 0 (0/0, 0/0).

Napoli: Diego Monaldi 15 (3/6, 2/5), Terrence Roderick 14 (2/7, 2/7), Francesco Guarino 14 (2/2, 2/2), Daniele Sandri 12 (5/7, 0/1), Massimo Chessa 9 (0/0, 2/7), Martino Mastellari 9 (0/2, 3/4), Brandon Sherrod 5 (2/5, 0/0), Stefano Spizzichini 4 (2/3, 0/1), Nemanja Dincic 0 (0/0, 0/0), Amar Klacar 0 (0/0, 0/0), Eugenio Cortese 0 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0).