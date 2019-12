Napoli, Lobotka vicino. Dalla Spagna alla finestra per Mertens Il centrocampista slovacco è a un passo. L'attaccante, in scadenza, fa gola a un top club

Il Napoli vuole regalare il botto di fine anno ai suoi tifosi. Non quelli pericolosi, alla stregua di ordigni, contro cui è battaglia in vista delle ultime ore del 2019 e dei festeggiamenti per il 2020, ma un innocuo, fragoroso e ben accetto colpo di mercato: è il momento della stretta finale per il centrocampista Stanislav Lobotka. Ieri, si è tenuto un incontro tra le parti protagoniste della trattativa, che ha lasciato in eredità un'evoluzione positiva dei negoziati: il Celta Vigo ha, infatti, ridotto le pretese economiche abbassando il costo del cartellino dello slovacco da 25 a 20 milioni di euro; Cristiano Giuntoli ne ha messi sul piatto 16 più bonus. Insomma, la differenza tra domanda e offerta è ormai esigua, il calciatore non vede l'ora di trasferirsi all'ombra del Vesuvio e Gennaro Gattuso spera di averlo a disposizione già per Lazio - Napoli del prossimo 11 gennaio. Ma a tenere banco non sono, però, solo le possibili operazioni in entrata: da domani Dries Mertens sarà libero di firmare con qualsiasi squadra in ottica giugno 2020, ovvero quando il suo contratto, salvo rinnovo, giungerà a naturale scadenza. L'attaccante belga piace a tantissimi top club europei, tra cui c’è anche l’Atletico Madrid. Se gli iberici, guidato da Diego Simeone, non riuscissero a ingaggiare Edinson Cavani, allora partirebbe l'assalto a “Ciro”, così come è stato ribattezzato dai supporter partenopei, a lui legatissimi, che non vorrebbero perderlo e, piuttosto, vedergli superare il record di Marek Hamsik nella classifica all-time dei marcatori azzurri.