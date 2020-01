Napoli, mercato: spunta a sorpresa un terzino sinistro Reduce da tante assenze nella seconda parte del 2019, ecco un profilo per l'out mancino

Tutto proiettato al giorno dell'Epifania, al big match con l'Inter al San Paolo. Il calendario non dà una mano a Rino Gattuso e al Napoli, ma il coefficiente di difficoltà può anche offrire una molla, un trampolino di lancio. E' stato spesso così per gli azzurri. Prima l'Inter, poi la Juventus a Fuorigrotta, per un mese di gennaio spartiacque nel tentativo di rientro immediato sulla zona Champions, preziosa per la conferma dei progetti della società di Aurelio De Laurentiis.

Impazza il mercato, con il Napoli molto attivo e che sta finalizzando l'arrivo di Stanislav Lobotka. Occorre un regista, un uomo d'ordine per il 4-3-3 che Gattuso sta riproponendo dopo il 4-4-2 di Carlo Ancelotti. C'è bisogno di rapidità dopo la lentezza avvertita per più settimane nelle soluzioni offensive. L'imprevedibilità per il rilancio in campionato e giocarsi tutto nella doppia sfida, dal pronostico chiuso, con il Barcellona negli ottavi di Champions ed ecco Lobotka. Con il Celta Vigo resta davvero poco da certificare per il passaggio in azzurro del centrocampista slovacco.

Il Napoli pensa a rimodulare le fasce. Tanti calciatori in bilico nella rosa e un profilo che spunta. E' quello di Leonardo Koutris: il greco dell'Olympiacos è reduce da una prima parte di stagione tutta da decifrare. Spesso non convocato, dopo una buona stagione nel 2018/2019. E' un colpo che, nel caso, può essere definito a sorpresa. C'è anche l'idea dal nome Ricardo Rodriguez. Lo svizzero del Milan è stato allenato da Gattuso nella gestione rossonera.