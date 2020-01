Napoli, tre acquisti a gennaio. Dubbio Koulibaly con l'Inter Rebus nel reparto difensivo per Gattuso in chiave big match al San Paolo

Almeno tre rinforzi dal mercato di gennaio: è questa la prospettiva azzurra per ricaricare l'ambiente, offrire stimoli al gruppo, ricalibrare la rosa nell'ottica del 4-3-3 che Rino Gattuso ha riproposto, appena arrivato a Castel Volturno. Era l'idea del presidente. Aurelio De Laurentiis attende Stanislav Lobotka dopo aver dato l'ok. Il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, può operare, quindi, con l'entourage del centrocampista slovacco, ma anche con il Celta Vigo. In Galizia, Lobotka è protagonista dal 2017 e ora sembra pronto per una nuova avventura, affascinante e con incontro iberico a stretto giro perché, per il Napoli, c'è sempre un ottavo di finale di Champions da onorare. Sarà pronostico chiuso, ma al San Paolo per la gara d'andata arriverà il Barcellona. L'accordo con Lobotka c'è, occorre trovare solo il passaggio utile per finalizzare l'affare perché nel contratto con il Celta rimane una clausola rescissoria da 50 milioni. Il club spagnolo non pone barricate, ha aperto da tempo alla trattativa. Vuole solo garantirsi quanto stipulato con il calciatore in passato.

La tanto attesa rivoluzione tecnica passerà per l'estate. I rinnovi, spesso messi in discussione, sembrano invece vicini. I vari Allan, Milik, passando a sorpresa anche per Mertens: è un Napoli che spera davvero di mettere da parte quanto avvenuto dopo Napoli-Salisburgo di Champions League. Intanto per la gara con l'Inter, Kalidou Koulibaly è a serio rischio forfait e Nikola Maksimovic non offre garanzie. Rebus difesa per Gattuso.