Pallanuoto, Settebello pronto all'esordio contro la Grecia Nel torneo della Quattro Nazioni a Cuneo test importanti in vista del europei di Budapest

Alle 20:30 è previsto a Cuneo l'esordio del Settebello campione del mondo nel torneo quattro Nazioni. Palla a due contro la Grecia, prima sfida del 2020 e ottimo banco di prova in vista degli Europei che andranno in scena a Budapest dal 14 al 26 gennaio. Carico il commissario tecnico Sandro Campagna: ”Questo è un ottimo torneo di preparazione alla competizione continentale, che arriva dopo dieci giorni di preparazione svolta tra Roma e Novara. Si trattano delle prime partite vere e serviranno per testare la nostra condizione contro avversari di assoluto livello. Questi sono i match che mi piacciono. Non possiamo essere al top però voglio capire se la nostra base di partenza è già buona".

In acqua anche i due campani, i difensori Vincenzo Dolce e Alessandro Velotto. Domani gli azzurri torneranno in acqua sempre alle 20:30 contro gli Stati Uniti, mentre sabato alle 12:00 ultimo match contro l'Ungheria.

Regolamento. La formula del quadrangolare è quella del girone con sole partite di andata

Calendario Quattro Nazioni

1^ giornata - venerdì 3 gennaio

19.00 Stati Uniti-Ungheria

20.30 Italia-Grecia

2^ giornata - sabato 4 gennaio

19.00 Ungheria-Grecia

20.30 Italia-Stati Uniti

3^ giornata - domenica 5 gennaio

10.30 Stati Uniti-Grecia

12.00 Italia-Ungheria