CN Posillipo, Epifania con il Cimento invernale Anche il 2020 si aprirà con il tuffo di buon augurio

Torna, come ogni anno, al Circolo Nautico Posillipo, l’appuntamento con il Cimento Invernale, il tradizionale tuffo dell’Epifania e dedicato al compianto amico del Circolo Maurizio Tortora che da anni ne curava con passione l’organizzazione. Il tuffo di buon augurio per l’anno nuovo, in programma lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 11.00 nelle acque di Napoli dal Circolo, è aperto a tutti i soci del sodalizio sportivo e a quanti vorranno prendervi parte.

Prima dei tuffi, sarà letta la “Preghiera del Cimento“, scritta da Tortora e al termine saranno consegnate Coppe al Socio e al non socio più anziani che si saranno tuffati, con un riconoscimento anche per la categoria “donne” e una medaglia per tutti i partecipanti. Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente del Circolo Vincenzo Semeraro e il Consigliere ai grandi aventi Filippo Smaldone. È possibile iscriversi presso la portineria del Circolo Nautico Posillipo anche la mattina stessa del Cimento.