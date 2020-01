Pallanuoto, il Settebello di Velotto e Dolce batte la Grecia Inizio positivo per i campioni del mondo nel torneo delle Quattro Nazioni a Cuneo

Il Settebello inizia come meglio non poteva il suo 2020. Prestazione da applausi contro la Grecia nell’esordio a Cuneo nel torneo delle “Quattro Nazioni”. Successo per 11 a 8 con una difesa granitica, capace di stoppare sul nascere tante azioni della squadre ellenica. Scatenato Di Fulvio in zona gol con cinque realizzazioni, gioia personale anche per il difensore partenopeo Alessandro Velotto.

Senza reti la prestazione del Salernitano Vincenzo Dolce, ma quel che conta è aver visto una squadra già decisa e pronta in vista degli Europei di Budapest. “Abbiamo concesso veramente poco in difesa” ha raccontato a fine match il commissario tecnico Andro Campagna. “Peccato aver avuto poche chance con l'uomo in più –ha sottolineato-. Sono molto soddisfatto perché la base di partenza mi sembra decisamente buona. Non è stata una partita fisica –ha concluso-, ma agli Europei tra dieci giorni sarà tutto diverso”.

Questa sera seconda sfida del torneo contro gli Stati Uniti sempre alle 20:30 a Cuneo, mentre l’ultimo match è in programma domenica mattina alle 12:00 contro la sempre temibile corazzata ungherese.

Stati Uniti-Ungheria 10-15

Stati Uniti: Wolf, Hooper 1, Vavic, Obert, Hallock, Cupido, Daube 3 (1 rig.), Williams, Bowen 4, Ramirez 1, Smith, Irving 1, Turner. All. Udovicic

Ungheria:V.Nagy, Angyal, Manhercz 4 (2 rig.), Zalanki 3, A. Nagy, Mezei 1, Sedlmayer 2, Jansik, Erdelyi 1, Den. Varga 4, Pohl, Harai, Vogel. All. Marcz

Arbitri: Hantschel (Ger) e Colombo (Ita)

Note: parziali 3-1, 2-6, 4-3, 1-5. Usciti per limite di falli Ramirez (S) e Jansik (U) nel terzo tempo, Pohl (U), Obert (S), A. Nagy (U) e Smith (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Stati Uniti 7/18 + un rigore e Ungheria 7/13 + 2 rigori.